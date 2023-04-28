Председатель Совета ветеранов Челябинска: «Служба по контракту – это благородно»

Валентин Буравлев считает, что каждый мужчина должен отдать долг Родине. Сегодня, в непростое для страны время, служба по контракту принимает для мужчин особое значение.
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