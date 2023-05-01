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Полиция эвакуирует жителей района в городе Борзя Забайкалья из-за пожара

Полиция эвакуирует жителей района в городе Борзя Забайкалья из-за пожара

В пресс-службе регионального УМВД России заявили, что правоохранительные органы эвакуирует жителей района в городе Борзя Забайкалья, где загорелись дома.

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