Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

ЕС утвердил 22-й пакет санкций против России

В Евросоюзе утвердили 22-й пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в соцсети X.

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