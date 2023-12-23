Говядина тушеная в сметане

Больше всего я люблю тушеную говядину в различных вариациях. Этот рецепт очень простой, практически без специй, но зато я могу кормить мяском, приготовленным этим образом, своего младшего сына, которому специи пока противопоказаны… Нежнейшее мясо, много подливки, а на гарнир подойдет все что угодно: гречневая или рисовая кашка, картофель-пюре, макароны и т.