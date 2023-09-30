Изменения в жизни россиян с 1 октября 2023 года: повышение зарплат и пенсий, новые штрафы за неявку в военкомат Елена ГалицкаяЖизнь россиян будет заметно изменена с начала октября 2023 года, поскольку вступают в силу новые законы, касающиеся размеров пенсий и зарплат.