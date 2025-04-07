Глава Курской области требует отстранить И.О. гендиректора из-за ареста

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн настоял на отстранении Ирины Одерковой, временно исполняющей обязанности гендиректора "Центра компетенций", после её ареста по делу о мошенничестве с бюджетом на благоустройство в Льгове.