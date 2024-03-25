Интернет-пользователи Китая превысили число в 1,09 миллиарда

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К концу прошлого года насчитывалось более 1,09 миллиарда пользователей интернет-сети в Китае, что на 24,8 миллиона больше, чем в 2022 году, говорится в отчете, опубликованном Информационным центром интернет-сети Китая 22 марта.