Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Казахстан и Азербайджан инвестируют более 50 млн долларов в подводную связь через Каспий

Казахстан и Азербайджан инвестируют более 50 млн долларов в подводную связь через Каспий

Протяженность линии составит 370 километров.Крупнейшие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана — «Казахтелеком» и «Азертелеком» — инвестируют более 50 миллионов долларов в строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх