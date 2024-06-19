Казахстан и Азербайджан инвестируют более 50 млн долларов в подводную связь через Каспий

Протяженность линии составит 370 километров.Крупнейшие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана — «Казахтелеком» и «Азертелеком» — инвестируют более 50 миллионов долларов в строительство волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.
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