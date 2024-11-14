"Сургутнефтегаз" привлек интерес инвесторов на фоне роста доллара

В 9:45 мск начнется утренний обзор фондовых рынков от "Финама".Азиатские фондовые рынки демонстрируют рост благодаря признакам стабилизации экономики Китая и ослаблению доллара, что поддерживает активы развивающихся рынков.
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