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Выступление Филиппа Киркорова и Лолиты на концерте «Зимнее SHOW» отменили

Выступление Филиппа Киркорова и Лолиты на концерте «Зимнее SHOW» отменили

Мероприятие пройдет 1 января без звезд, ранее замеченных на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.Филипп Киркоров и Лолита Милявская не примут участие в концерте «Зимнее SHOW», который пройдет в Московской области 1 января.

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Комментарии
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Наталья Иванова
А вот концерт Лолиты в Тюмени - НЕ ОТМЕНИЛИ. Тюмень следует по пятам Ебурга , захваченного полностью либерастнёй.
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19 час.

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