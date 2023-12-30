Выступление Филиппа Киркорова и Лолиты на концерте «Зимнее SHOW» отменили

Мероприятие пройдет 1 января без звезд, ранее замеченных на «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.Филипп Киркоров и Лолита Милявская не примут участие в концерте «Зимнее SHOW», который пройдет в Московской области 1 января.