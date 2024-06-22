Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с Финляндией Российский историк считает, что майнильский инцидент не был предлогом к началу Зимней войны СССР с ФинляндиейПо мнению многих современных историков, поводом для Зимней войны СССР с Финляндией стал так называемый майнильский инцидент, когда 26 ноября 1939 года финские войска якобы обстреляли из артиллерии советскую приграничную деревню Майнила.