Трехкратный призер Олимпиады из Прикамья возмутился правилами участия в Олимпийских играх

Он сравнивает условия с «гетто».Альберт Демченко, трехкратный призер Олимпийских игр, оказадмя возмущен условиями, которые должны были выполнить русские спортсмены, чтобы принять участие в ближайших Играх.
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