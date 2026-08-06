19 жилых домов и социальных объектов подключат к современным теплосетям

Специалисты компании «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») приступили к работам по техническому присоединению многоквартирных домов и социальных объектов, строящихся в Ленинском и Автозаводском районах, к централизованным системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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