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Нижегородская правда

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19 жилых домов и социальных объектов подключат к современным теплосетям

19 жилых домов и социальных объектов подключат к современным теплосетям

Специалисты компании «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») приступили к работам по техническому присоединению многоквартирных домов и социальных объектов, строящихся в Ленинском и Автозаводском районах, к централизованным системам теплоснабжения и горячего водоснабжения.

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