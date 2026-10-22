В Новосибирске 22 октября 2026 года второй этап итоговой аттестации прошли 95 сотрудников среднего и старшего начальствующего состава с юридическим образованием, которые в тот же день приступили к самостоятельной службе в подразделениях дознания, следствия, Госавтоинспекции и уголовного розыска.