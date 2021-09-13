Китайские фирмы планируют возобновить грузовые поезда в Афганистан после оказания чрезвычайной помощи в размере 31 миллиона долларов Двигаться, чтобы помочь транспортным средствам, проложить путь к реконструкции: аналитики После того, как Государственный советник и министр иностранных дел Китая Ван И объявил о помощи Афганистану на сумму 200 миллионов юаней, китайские торговцы надеются, что грузовые поезда Китай-Центральная … Сообщение Новости международной логистики Китая за 13 сентября 2021 появились сначала на Новостной портал PRC.