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TFM Agency: «Мурило не заинтересован в трансфере в Бразилию»

В агентстве TFM Agency, представляющем интересы защитника «Локомотива» Мурило, отреагировали на информации о том, что игрок может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

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