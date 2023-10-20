«Давний семейный конфликт»: пасынок Стаса Намина рассказал об убийстве брата и бабушки

Тела сына и тещи Стаса Намина нашла его бывшая жена Галина. Когда она приехала в подмосковный коттедж, обвиняемый в убийстве пасынок музыканта Роман Микоян лежал на полу в коридоре и говорил, что его «накажет бог».
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