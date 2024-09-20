НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Зима нагрянула раньше времени: после шести лет ожиданий на ПК вышла Frostpunk 2 Ка...

Зима нагрянула раньше времени: после шести лет ожиданий на ПК вышла Frostpunk 2 Ка...

Зима нагрянула раньше времени: после шести лет ожиданий на ПК вышла Frostpunk 2Как и было обещано, 20 сентября спустя три дня расширенного доступа на ПК состоялся релиз градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 от разработчиков из польской 11 bit studios.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх