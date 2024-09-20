Зима нагрянула раньше времени: после шести лет ожиданий на ПК вышла Frostpunk 2 Ка...

Зима нагрянула раньше времени: после шести лет ожиданий на ПК вышла Frostpunk 2Как и было обещано, 20 сентября спустя три дня расширенного доступа на ПК состоялся релиз градостроительной стратегии с элементами выживания Frostpunk 2 от разработчиков из польской 11 bit studios.