Славянская докт...
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Славянская доктрина

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Свежие комментарии

  • Traveller
    Эка какую теорию гнёт товарисч Бурлакович... Уже оказывается, что это не евреи, а Хамас уничтожил десятки мирных жите...Столетняя Война е...
  • Юрий Ильинов
    Кое-где соглашусь, но: Израиль незаконно захватил территории, незаконно создал атомную бомбу, незаконно развязал войн...Столетняя Война е...
  • Владимир Бурлаков
    В.Бурлаков С 7 октября 2023 года Израиль атакует объединённым фронтом исламский терроризм,поддержанный либеральной ш...Столетняя Война е...

Столетняя Война евреев ...

Столетняя Война евреев ...

Столетняя Война евреев . Исторические напёрстки – они такие. Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.

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Комментарии
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Владимир Бурлаков
В.Бурлаков С 7 октября 2023 года Израиль атакует объединённым фронтом исламский терроризм,поддержанный либеральной шушерой, за спиной израильской армией.Детонатором активизации этой &quot;пятой колоны&quot; стала, продуманная, операция хамаса по захвату заложников на еврейском музыкальном фестивале у границы с Газой. Спровоцировав тем самым обвинение армии и правительства в трагедии 7 октября.Обстреливая ракетами и дронтами север и центр страны исламисты берегут свою &quot;пятую колону&quot;.Она, на протяжении всех боёв израильской  армии,,под видом своих протестных движений,оказывает исламистам существенную поддержку. Во время войны огромные ресурсы тратятся на ликвидацию последствий протестных движений в городах и трассах страны. Эта &quot;колона&quot; поддерживается глобальной либерализацией,в настоящем времени - основной спонсор возрождения европейского национал - фашизма на Украине.По их вине Ближний восток и Европа с участием ядерных держав открывают дверь для третей мировой,уже ядерной войны.В либеральном угаре лидеры не только ядерных стран ,как суицидальные идиоты толкают человечество планеты Земля в ядерный ад!
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10 час.
Юрий Ильинов
Кое-где соглашусь, но: Израиль незаконно захватил территории, незаконно создал атомную бомбу, незаконно развязал войну с Палестиной и Ливаном. Госдеп США поставляет оружие для еврейских авантюр.
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9 час.
Traveller
Эка какую теорию гнёт товарисч Бурлакович... Уже оказывается, что это не евреи, а Хамас уничтожил десятки мирных жителей Газы!
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8 час.

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