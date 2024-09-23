Столетняя Война евреев ...

Владимир Бурлаков

В.Бурлаков С 7 октября 2023 года Израиль атакует объединённым фронтом исламский терроризм,поддержанный либеральной шушерой, за спиной израильской армией.Детонатором активизации этой "пятой колоны" стала, продуманная, операция хамаса по захвату заложников на еврейском музыкальном фестивале у границы с Газой. Спровоцировав тем самым обвинение армии и правительства в трагедии 7 октября.Обстреливая ракетами и дронтами север и центр страны исламисты берегут свою "пятую колону".Она, на протяжении всех боёв израильской армии,,под видом своих протестных движений,оказывает исламистам существенную поддержку. Во время войны огромные ресурсы тратятся на ликвидацию последствий протестных движений в городах и трассах страны. Эта "колона" поддерживается глобальной либерализацией,в настоящем времени - основной спонсор возрождения европейского национал - фашизма на Украине.По их вине Ближний восток и Европа с участием ядерных держав открывают дверь для третей мировой,уже ядерной войны.В либеральном угаре лидеры не только ядерных стран ,как суицидальные идиоты толкают человечество планеты Земля в ядерный ад!