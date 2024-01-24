Эстония направит своих военных инструкторов в Британию для подготовки украинских военных

В Таллине посчитали, что возглавляемая Великобританией миссия по подготовке военнослужащих ВСУ не может обойтись без эстонских военных инструкторов.
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