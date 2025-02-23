Путин поздравил с 23 февраля участников СВО, "прошедших через трудные испытания"

Глава России сердечно поздравил соотечественников с Днём защитника Отечества.Владимир Путин отметил, что День защитника Отечества олицетворяет собой всенародную любовь и уважение к Вооружённым силам страны и к людям, посвятившим свою жизнь воинскому делу и защите родной страны.