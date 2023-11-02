Что нельзя есть при гастрите, какие продукты нужно употреблять

Людям с хроническим гастритом с особой осторожностью нужно употреблять тыкву, а при обострении недуга необходимо исключить ее, заявил РИА Новости специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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