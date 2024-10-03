Названы новые причины для более резкого повышения ключевой ставки

Вероятность нового повышения ключевой ставки Банка России, причем даже более резкой, чем до 20 процентов, возросла после внесения «бюджетного пакета», в составе которого есть законопроект о возможном росте расходов до конца года.
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