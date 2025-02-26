Большинство российских водителей раздражают новички на дорогах

Основные факторы раздражения российских водителей – новички за рулем, а также автохамы. Что еще заставляет автомобилистов нервничать, показало исследование аналитического центра "АльфаСтрахование", с результатами которого ознакомилась "Газета.
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