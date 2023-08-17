Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Джеймс Харден не исключает вариант с Китаем: «Меня всегда тут любили. Они заслуживают того, чтобы увидеть, как я здесь играю»

Разыгрывающий «Филадельфии» Джеймс Харден не исключает вариант с выступлением в чемпионате Китая, пишет обозреватель «Сиксерс» Кит Попмпи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх