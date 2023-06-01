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Кедми: филигранная игра Путина заткнула все крики и истерики о Турции

Кедми: филигранная игра Путина заткнула все крики и истерики о Турции

8,9K прочитали Президент России Владимир Путин филигранно разыграл сложнейшую партию с Турцией, добившись максимальных выгод для РФ и ослабив НАТО.

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