Больницу и еще два соцобъекта откроют в Тайшетском районе до конца года

Министр строительства Иркутской области Александр Галкин по поручению главы региона посетил в начале ноября Тайшетский район, чтобы проверить ход строительства социальных объектов, сообщает областное правительство.
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