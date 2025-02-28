Нервное настрое...
Политика и интернетМнения
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • людмила
    Сволочи были близком окружении, и ничто их не оправдывает.ФСБ предотвратила...
  • Геннадий Хрипунов
    Вы мне лучше сравните с нашими ценами и почему наша энергетика для нас становится выше, наши цены за киловат ползут в...Прибалтика: с эне...
  • Tania Еременко
    Да, Регина, и у нас та же болезнь мигрантская.Пока Европа вымир...

Главное из выступления Верховного на заседании коллегии ФСБ

Вчера,  в день   сил   специальных  операций  (он  же  день  "вежливых  людей"  -  ведь  именно  27  февраля 2014  года  в  Крыму  появились  вежливые  люди  в  зеленом)  состоялось  заседание коллегии  ФСБ, на  котором  выступил  Верховный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх