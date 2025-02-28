Главное из выступления Верховного на заседании коллегии ФСБ

Вчера, в день сил специальных операций (он же день "вежливых людей" - ведь именно 27 февраля 2014 года в Крыму появились вежливые люди в зеленом) состоялось заседание коллегии ФСБ, на котором выступил Верховный.
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