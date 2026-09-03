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Гуцан предложил ввести послабления для бизнеса после ударов БПЛА

Гуцан предложил ввести послабления для бизнеса после ударов БПЛА

Генеральный прокурор Александр Гуцан, выступая на Восточном экономическом форуме, выступил с инициативой приостановить на 2027 год контрольные мероприятия в отношении предпринимателей, чьи объекты пострадали от украинских беспилотников и ракетных обстрелов.

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