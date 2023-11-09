Глава отдела контроля OneCoin признала себя виновной в многомиллиардном мошенничестве с криптовалютой

Ирина Дилкинска признала себя виновной через несколько недель после того, как соучредитель OneCoin Карл Себастьян Гринвуд был приговорен к 20 годам тюремного заключения за многомиллиардную криптопирамиду.
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