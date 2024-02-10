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Дзен Дневник

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Прикройте Родину, а то грудь видно!

Прикройте Родину, а то грудь видно!

С такою замечательной идеей в духе феерического искусствоведения выступил активист-общественник из Башкирии Расул Ахияретдинов в своём видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину: он на полном серьёзе потребовал реконструировать скульптурный образ «Родины-матери», чтобы прикрыть "срамную" грудь на данном памятнике.

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