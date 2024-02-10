Прикройте Родину, а то грудь видно!

С такою замечательной идеей в духе феерического искусствоведения выступил активист-общественник из Башкирии Расул Ахияретдинов в своём видеообращении к президенту РФ Владимиру Путину: он на полном серьёзе потребовал реконструировать скульптурный образ «Родины-матери», чтобы прикрыть "срамную" грудь на данном памятнике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)