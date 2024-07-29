Отпечатки пальцев предполагаемых мумий пришельцев из Перу не совпали с человеческими: видео

А почему нет? Здесь, кроме нас ещё 3 цивилизации обитают... Лежу на пляжу и на небо гляжу... а по нему плывёт серебристый шар, и побыстрее самолета... а поодаль второй такой же...

HotRS

Стопудово иные цивилизации. В конце 80-х, начале 90-х соседа посетили призраки и он от них прятался. Причем видел он их отчетливо. Даже бросал в них свои шмотки пока не остался совсем голый. Тогда он залез в кусты и спасли его оттуда люди в белых халатах с красным крестом на машине. Вот, что крест животворящий делает!