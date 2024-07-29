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Отпечатки пальцев предполагаемых мумий пришельцев из Перу не совпали с человеческими: видео

Отпечатки пальцев предполагаемых мумий пришельцев из Перу не совпали с человеческими: видео

Причудливые диагональные бороздки на кончиках пальцев рук и ног одной из так называемых инопланетных мумий в Перу указывают на нечеловеческое происхождение этих останков.

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Комментарии
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АЦ
Алексей Цветков
Неандертальцы это потомки выродившейся цивилизации, которая была когда-то тоже инопланетной.
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9 час.
ЛЦ
Леонид Цымбал
А почему нет? Здесь, кроме нас ещё 3 цивилизации обитают... Лежу на пляжу и на небо гляжу... а по нему плывёт серебристый шар, и побыстрее самолета... а поодаль второй такой же...
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9 час.
HotRS
Стопудово иные цивилизации. В конце 80-х, начале 90-х соседа посетили призраки и он от них прятался. Причем видел он их отчетливо. Даже бросал в них свои шмотки пока не остался совсем голый. Тогда он залез в кусты и спасли его оттуда люди в белых халатах с красным крестом на машине.  Вот, что крест животворящий делает!
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8 час.

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