Русские близко. Одна из самых безобидных, но при этом дерзких дивер-й наших ребят, в самом сердце соседей

Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. У легендарного советского военного и государственного деятеля, дважды Героя Советского Союза, Сидора Артемьевича Ковпака, была цитата: "Наша борьба – частица всенародной борьбы.
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