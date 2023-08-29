Разгрёб хлам на участке и заодно из мусора собрал клумбу потрясающей красоты

Разберите весь хлам на участке и сделайте из него клумбу невероятной красоты, которой будут завидовать все! И получите два в одном: и чистый участок, и шикарную клумбу.
Популярные статьи
- Подсмотрела эту идею у путешественницы в поезде по пути на юг. Разрезала старую футболку и пустила в дело
- Показываю как быстро и просто снять приклеенный кусок скотча от листа бумаги, чтобы не порвать его. Тест. Сам рад что узнал это
- Скучные подушки в прошлом. Новый тренд в интерьере: забавные аксессуары в лоскутной технике сделают ваш дом ярким и неповторимым
Свежие комментарии