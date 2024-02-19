Киркоров, вернувшись на ТВ после своей "отмены", кое-что пообещал русским

Народный артист России, участвовавший в "голой" вечеринке, пообещал, что будет хорошо себя вести18 февраля на телеканале НТВ состоялась премьера 5 сезона шоу "Маска", где место председателя снова занял Филипп Киркоров.
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