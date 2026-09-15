В Татарстане раскрывают каждое четвертое преступление в интернете

В Татарстане раскрываемость интернет-преступлений составила почти четверть от общего числа. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» о противодействии мошенничеству рассказал прокурор отдела по надзору за следствием в органах внутренних дел управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-разыскной деятельностью прокуратуры РТ Алмаз Фаттахов.
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