Магазины в России наполнят товарами из Ирана

Власти России нашли способ наполнить магазины импортом из Азии. Вице-премьеры РФ Виталий Савельев и Алексей Оверчук во время рабочего визита в Иран договорились достроить железнодорожный участок международного транспортного коридора «Север-Юг».
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