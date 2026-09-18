НОВЫЙ ГЛАВНЫЙ ХОЗЯЙСТВЕННИК МВД НЕ ПРОДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЛИ: ЕГО ЗАДЕРЖАЛИ ПО ДЕЛУ О КРАЖЕ БЕНЗИНА

Новый главный хозяйственник МВД Геннадий Пешков занял должность 10 сентября, а спустя шесть дней оказался в СИЗО.
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Полагаю, на этом уровне честных людей не сыскать - все посты едрисня оккупировала. Что там Суворов говорил про интендантов после 5 лет работы? Похоже, вертикаль власти, созданная Гарантом, ничем не отличается от оной в России 18 века...
кто-то удивлен интересно??? скорее всего, нет, скорее - однозначно----никто.
Зато колокольчик - непотопляем... Впрочем как и все остальные "руководители федерального и нге только уровня"...
"Ни что-то прогнила", а была гнилой система ВВП с самого начала ! Честными надо быть !
Складывается впечатление. что если генерал значит вор.