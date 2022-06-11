Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у Берліні, 9 травня 2022 року Bild am Sonntag: лідери Німеччини, Франції та Італії відвідають Київ перед самітом G7 Видання повідомило про це з посиланням на джерела в українському та французькому урядах Канцлер Німеччини Олаф Шольц відвідає Київ разом зі своїми колегами з Франції та […] Сообщение Bild am Sonntag: лідери Німеччини, Франції та Італії відвідають Київ перед самітом G7 появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.