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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Мошенники придумали новую схему обмана россиян

В России обнаружена новая мошенническая схема, при которой злоумышленники звонят от имени сотрудников Социального фонда России (СФР) и просят якобы подтвердить заявку на смену счета для зачисления пенсии.

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