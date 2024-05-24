Искусственный интеллект повысит чистоту дворов в российских городах и качество услуги ЖКХ

Цифровой продукт NtechCity для мониторинга экологического состояния городских контейнерных площадок с помощью искусственного интеллекта успешно прошел испытания в Нижнем Новгороде, Ульяновске, Хабаровске, Челябинске и Нижнекамске.
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