Как технические новинки помогали воюющим странам блокировать моря и проливы

Понятие «морская блокада» существует примерно столько же, сколько само понятие «морская война». В основе идеи блокады лежит, во-первых, желание пресечь поставки ресурсов и товаров во вражеские порты; во-вторых, намерение не дать выйти вражеским кораблям на коммуникации блокирующей стороны.