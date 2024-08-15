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Как технические новинки помогали воюющим странам блокировать моря и проливы

Как технические новинки помогали воюющим странам блокировать моря и проливы

Понятие «морская блокада» существует примерно столько же, сколько само понятие «морская война». В основе идеи блокады лежит, во-первых, желание пресечь поставки ресурсов и товаров во вражеские порты; во-вторых, намерение не дать выйти вражеским кораблям на коммуникации блокирующей стороны.

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