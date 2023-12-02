Камчатский комбат рассказал о страшных потерях ВСУ

Журналисты МК взяли интервью у командира десантно-штурмового батальона морской пехоты ВС РФ с позывным «Гроза», который рассказал, почему бригады ВСУ не смогли захватить позиции морпехов армии России во время летнего наступления.
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