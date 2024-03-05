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Ежедневная добавка клетчатки улучшает работу мозга

Всего за 12 недель ежедневный прием клетчатки улучшил работу мозга у близнецов старше 65 лет. По мере старения населения во всем мире растет распространенность возрастных состояний, таких как ухудшение функций мозга и мышц, поэтому нам нужны инновационные способы замедлить и предотвратить это.

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