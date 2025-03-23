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На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак

На Кубани трое подростков пострадали при нападении стаи собак

Автомобиль скорой помощи на улице Москвы© РИА Новости / Наталья Селиверстова Прокуратура начала проверку после нападения стаи собак на трёх подростков в Усть-Лабинске на Кубани, они госпитализированы, угрозы жизни нет, сообщили в надзорном ведомстве края.

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