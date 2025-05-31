Хачанов нашел «чушь» в статистике, Швентек спасли от Остапенко. Что случилось на «Ролан Гаррос»?

Шесть дней «Ролан Гаррос» уже позади. Что интересного случилось в пятницу? Хачанов проиграл – и обругал статистику Карен Хачанов в пяти сетах уступил 12-й ракетке мира Томми Полу – 3:6, 6:3, 6:7(7), 6:3, 3:6.