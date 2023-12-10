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Силовики ворвались в гей-клуб Fame в Екатеринбурге во время вечеринки

Силовики ворвались в гей-клуб Fame в Екатеринбурге во время вечеринки

Сотрудники ОМОН и бойцы ОМОНа Росгвардии пришли с проверкой гей-клуб Fame Екатеринбурга. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале рассказал, что в заведении проходила тематическая вечеринка.

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