Силовики ворвались в гей-клуб Fame в Екатеринбурге во время вечеринки

Сотрудники ОМОН и бойцы ОМОНа Росгвардии пришли с проверкой гей-клуб Fame Екатеринбурга. Бывший депутат Законодательного собрания Свердловской области и руководитель регионального проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев в своем Telegram-канале рассказал, что в заведении проходила тематическая вечеринка.
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