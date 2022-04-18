Сотрудник РАН Эйсмонт предрек смерть МКС без России

Roscosmos/via Globallookpress.com Работа Международной космической станции (МКС) в случае ухода из проекта России будет невозможной, уверен ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.
Roscosmos/via Globallookpress.com Работа Международной космической станции (МКС) в случае ухода из проекта России будет невозможной, уверен ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.
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