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Сотрудник РАН Эйсмонт предрек смерть МКС без России

Сотрудник РАН Эйсмонт предрек смерть МКС без России

Roscosmos/via Globallookpress.com Работа Международной космической станции (МКС) в случае ухода из проекта России будет невозможной, уверен ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук (РАН) Натан Эйсмонт.

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