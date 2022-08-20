Daily Storm

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Володин предложил отправить в Донбасс сотрудников ресторана, не пустивших военного в форме через парадный вход

Володин предложил отправить в Донбасс сотрудников ресторана, не пустивших военного в форме через парадный вход

Персонал посоветовал посетителю «пробраться через кусты», отметил депутатПредседатель Госдумы Вячеслав Володин предложил отправить на службу в Донбасс владельцев московского ресторана, не пустившего военного в форме ВКС России через главный вход.

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