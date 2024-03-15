ОШ: терминалы для электронного голосования работают в штатном режиме

В Москве терминалы для электронного голосования на участках работают в штатном режиме, сообщил замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами президента РФ в столице, член Общественной палаты Москвы Александр Асафов.
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